Frankfurt am Main

Commerzbank will mit Nachrangleihen Bilanz stärken

26.05.2020, 18:27 Uhr | dpa

Die Commerzbank will mit der Ausgabe von Nachranganleihen den finanziellen Spielraum unter anderem für den Ausbau des operativen Geschäfts erhöhen. Der Vorstand habe ein Programm für die Emission von bestimmten Nachrang-Anleihen, die auch dem Kernkapital angerechnet werden können, über bis zu drei Milliarden Euro beschlossen, teilte die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank am Dienstag in Frankfurt mit. Konkret sei aber noch nichts geplant. "Über eine erste Emission im Rahmen des Programms wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden."