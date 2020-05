Frankfurt am Main

Eintracht setzt gegen Freiburg auf Offensive

26.05.2020, 20:17 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter setzt im Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg auf Offensive. Für die Partie am Dienstagabend (20.30 Uhr) stehen mit André Silva und Bas Dost erstmals in der Rückrunde zwei Stürmer in der Startelf der Hessen. Gegenüber dem 2:5 bei Bayern München nahm Hütter insgesamt vier personelle Wechsel vor. Dabei kommt Mittelfeldspieler Lucas Torró zum ersten Mal seit Mitte Dezember wieder von Beginn an zum Zug. Die Gäste aus Freiburg können auf die zuletzt angeschlagenen Robin Koch (Rücken) und Luca Waldschmidt (Sprunggelenk) bauen.