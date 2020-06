Frankfurt am Main

Bilanz nach Einsatz autonomer Minibusse in Frankfurt

02.06.2020, 02:35 Uhr | dpa

Vor rund acht Monaten begann der Testbetrieb autonomer Minibusse am Frankfurter Mainkai, nun wird Bilanz gezogen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Stadt Frankfurt wollen heute über Erkenntnisse aus dem Projekt informieren - wie die Nachfrage war und ob sich autonome Fahrzeuge in den öffentlichen Personennahverkehr integrieren lassen.

Der derzeit für Autos gesperrte Mainkai bot den Platz für die rund 700 Meter lange Teststrecke, auf der die elektrisch betriebenen Busse mit jeweils sechs Sitzplätzen pendelten - maximal mit 15 Stundenkilometern. Zur Sicherheit mit an Bord waren sogenannte Operatoren, eigens geschulte Mitarbeiter.

Zwei Monate nach dem Start hatte der RMV eine zufriedene Zwischenbilanz gezogen, mehr als 12 000 Fahrgäste waren zu dem Zeitpunkt gezählt worden. Es sei auch klar geworden, "dass ein echter Realbetrieb noch eine sehr große Herausforderung an die verfügbare Technik darstellt", hieß es. Zuletzt musste das Projekt eine Pause wegen der Corona-Pandemie einlegen.

Die Minibusse sollen an verschiedenen Stellen im RMV-Gebiet getestet werden. Für das nächste Testfeld werden die Fahrzeuge am Dienstag symbolisch an den Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Kloster Eberbach übergeben, wie der RMV mitteilte. Auch in Wiesbaden wurde bereits ein autonom fahrender Minibus getestet, auf dem Gelände der Helios-Kliniken.