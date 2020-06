Frankfurt am Main

Ärger mit Nilgänsen: Bericht über Versuch mit Sichtschutz

03.06.2020, 02:15 Uhr | dpa

Kann ein Sichtschutz Nilgänse von einer Liegewiese fernhalten? Die Stadt Frankfurt legt am (morgigen) Mittwoch Ergebnisse der Bewertung eines Versuchs vor, den sie im Ostpark durchgeführt hat (10.30 Uhr). Eine Hecke soll dort den Tieren die Sicht von einer Wiese auf einen See versperren - und ihnen so die Lust nehmen, sich auf dem auch bei menschlichen Besuchern beliebten Grün niederzulassen. Vor allem der Gänsekot sorgte in dem Park für Unmut.

Vor mehr als zwei Jahren war zunächst ein Zaun als Sichtschutz aufgestellt worden, an dem entlang schließlich die Hecke gepflanzt wurde. Zwischenzeitlich hatte es Kritik an dem städtischen "Gänse-Management" gegeben, da Parkbesucher von Vögeln berichteten, die den Zaun einfach überflogen hätten. Inwieweit sich die Tiere von der Hecke beeindrucken ließen, wurde von der Staatlichen Vogelschutzwarte ausgewertet.

Andernorts werden weitaus rabiatere Mittel angewandt. In Nordhessen setzt das Projekt "Wildgänse im Werratal" unter anderem auf Jagd, um Nil- und Graugänse von landwirtschaftlichen Feldern zu verscheuchen. Dabei werden einige Tiere getötet, damit die anderen sich fernhalten und lieber auf Ausgleichsflächen futtern.