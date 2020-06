Frankfurt am Main

Mainzer Rotation: Mit fünf neuen Spielern gegen Frankfurt

06.06.2020, 15:31 Uhr | dpa

Mit einer völlig neuformierten Startelf geht der FSV Mainz 05 in das Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Nach der 0:1-Niederlage in der Vorwoche gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat Trainer Achim Beierlorzer sein Personal für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) gleich auf fünf Positionen verändert. Aufseiten der Hessen rückten gegenüber dem 3:0-Sieg am Mittwoch bei Werder Bremen nur der Zweifach-Torschütze Stefan Ilsanker und Stürmer Bas Dost neu in die Anfangsformation.