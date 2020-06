Frankfurt am Main

25-Jähriger bei Verkehrsunfall in Frankfurt schwer verletzt

07.06.2020, 17:43 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt am Main ist ein 25 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, seien zwei Autos am Samstagabend mit hoher Geschwindigkeit von der Europa-Allee in Richtung Am Römerhof gefahren. Bei einer Baustelle seien die beiden Fahrzeuge ins Schleudern geraten. Zeugenberichten zufolge habe sich eines der Autos überschlagen. Das andere Fahrzeug sei zum Stehen gekommen, nachdem es eine Ampel überfahren hatte, teilte die Polizei mit.

Der 25 Jahre alte Fahrer des Autos, welches sich überschlagen hatte, sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 25 Jahre alte Fahrer des anderen Autos habe über Schmerzen geklagt, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Weitere Personen seien nicht verletzt worden. An den beiden Fahrzeugen ist nach Angaben der Polizei ein erheblicher Sachschaden entstanden.