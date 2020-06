Frankfurt am Main

Löw begeistert von Goretzka: "Ein Vorbild"

07.06.2020, 20:57 Uhr | dpa

Bundestrainer Joachim Löw hat den seit Wochen stark aufspielenden Bayern-Profi Leon Goretzka in höchsten Tönen gelobt. "Gerade seine jüngste Entwicklung ist sehr erfreulich, Leon hat sich bei Bayern München eine sehr gute Position erarbeitet", sagte Löw (60) im "kicker"-Interview (Montag) über den Nationalspieler. "Zurzeit fühlt er sich so gut wie selten zuvor, wie er mir kürzlich am Telefon sagte."

Außerdem hob Löw das gesellschaftlichen Engagement und die Einstellung des 25-Jährigen hervor. Goretzka sei ein Mann, "auf den man sich verlassen kann. Als Mensch und als Spieler. Er hat einen gewissen Tiefgang, ist sehr professionell, lebt sehr bewusst, ist sich über seine Rolle im Klaren und mit seiner Einstellung ein Vorbild", sagte Löw. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass 25-Jährige so standhaft sind und sich so klar und engagiert äußern."

In der Hochphase der Corona-Krise hatte Goretzka zusammen mit seinem Teamkollegen Joshua Kimmich die Hilfsaktion "We kick Corona" ins Leben gerufen, mit der mittlerweile über fünf Millionen Euro gesammelt wurden. Goretzka und Kimmich hatten selbst gemeinsam einen Startbetrag von einer Million Euro gespendet. Viele Sportkollegen über den Fußball hinaus schlossen sich an. Auch bei den jüngsten Protesten gegen Rassismus zeigte Goretzka klar Haltung.