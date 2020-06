Frankfurt am Main

Einsatzwagen der Polizei in Frankfurt mit Farbe besprüht

09.06.2020, 17:22 Uhr | dpa

Drei Einsatzwagen der Hessischen Polizei sind in der Nacht zu Dienstag in Frankfurt mit Lackfarbe besprüht worden. Wie die Polizei mitteilte, besprühten der oder die Täter die in der Gutleutstraße in unmittelbarer Nähe des vierten Polizeireviers stehenden Einsatzfahrzeuge großflächig, zwei von ihnen auch mit dem Schriftzug "ACAB" für die englische Redewendung "All cops are bastards" - alle Polizisten sind Bastarde. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen.