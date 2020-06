Frankfurt am Main

Verdi: Land muss hinter Karstadt Kaufhof-Mitarbeitern stehen

10.06.2020, 18:07 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Verdi ruft in den Verhandlungen über die Zukunft der Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen das Land Hessen um Hilfe. Man fordere die Landesregierung auf, alles Mögliche zu unternehmen, damit diese Entwicklung in ein sozialverträgliches Ergebnis münde, erklärte Verdi am Mittwoch in einem Schreiben an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Ausgelöst durch die Coronakrise sei der Fortbestand von etwa 3000 Arbeitsplätzen in Hessen in Gefahr. Bundesweit könnten 80 der 172 Warenhäuser geschlossen werden.

Laut Verdi hätte ein Sterben von Galeria Karstadt Kaufhof starke negative Entwicklungen für die betroffenen Städte und deren Einzelhandelskultur. Man verliere die Arbeitsplätze der Beschäftigten ebenso wie das, was einen funktionierenden Sozialstaat ausmache: lokalen Handel mit Mitbestimmung und Steuereinnahmen. Das Schreiben ist von den Verdi-Betriebsräten der Karstadt- und Kaufhof-Filialen in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Kassel und weiteren Städten unterzeichnet.