Frankfurt am Main

DER Touristik: Steigende Nachfrage für kommende Reisesaison

16.06.2020, 10:03 Uhr | dpa

Der Reisekonzern DER Touristik blickt in der Corona-Krise nach vorne. Das Unternehmen mit den Marken Dertour, ITS, Jahn Reisen, Meiers Weltreisen und Travelix baut sein Angebot für den Winter 2020/21 aus. Unter anderem gibt es mehr Skiurlaub-Angebote und vielerorts reduzierten Hotelpreisen, wie DER Touristik am Dienstag mitteilte. Auch Ziele für die kommende Sommersaison sind bereits buchbar. Zugleich berichtete Deutschlands zweitgrößter Reisekonzern von steigender Nachfrage.

Der Tourismus zählt zu den am härtesten von der Corona-Krise getroffenen Branchen. Nach drei Monaten hatte die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen am Montag teilweise aufgehoben und damit das Startsignal für den Sommerurlaub von der Adria bis zur Algarve gegeben.

Derzeit sei vor allem Urlaub im eigenen Land und auch im Nachbarland Österreich stark gefragt, berichtete DER Touristik. "Für die Nah-Ziele sollten sich Urlauber schnell entscheiden, denn bei einigen Angeboten könnten die Betten in den Sommerferien knapp werden", sagte Zentraleuropa-Chef Ingo Burmester. Auch Urlaubsgebiete im Ausland wie Griechenland, die Türkei, Balearen und Kanaren sowie Tunesien und der Indische Ozean verzeichneten wieder eine höhere Nachfrage.

Für den Winter 2020/21 liegen den Angaben zufolge bei den eingehenden Buchungen vor allem die Kanaren, Ägypten, Thailand, die Karibik, das Südliche und Östliche Afrika und der Indische Ozean vorn. Die Top-Ziele für den Sommer 2021 seien derzeit die Balearen, Griechenland, Bulgarien, Türkei, der Indische Ozean und das Südliche und Östliche Afrika.