Frankfurt am Main

Frankfurts Fußball-Frauen künftig unter Dach der Eintracht

16.06.2020, 18:42 Uhr | dpa

Die Fußball-Frauen des 1. FFC Frankfurt spielen künftig unter dem Dach des Männer-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Beide Vereine besiegelten am Dienstag die seit Monaten vorbereitete Fusion. "Ich bin ausgesprochen glücklich und dankbar, dass der Hochzeitsvertrag mit Eintracht Frankfurt nach einer langen und sehr fokussierten Vorbereitungszeit unterzeichnet ist. Damit geht für uns ein Traum in Erfüllung", sagte FFC-Manager Siegfried Dietrich.

Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des siebenmaligen Meisters und viermaligen Champions-League-Gewinners werden in die Fußball AG der Eintracht integriert. Geplant ist weiterhin, die Spielberechtigungen der drei weiteren Mannschaften des FFC und der Eintracht zu übernehmen und somit bis zu fünf Frauenteams in den fünf höchsten Ligen für die Saison 2020/21 zu melden.

"Unter dem Dach des Vereins verfügen wir künftig über eine Vielfalt an Mannschaften, die eine breite Basis in der gesamten Region bildet. Außerdem können wir durch die Zusammenführung der beiden U17-Bundesliga-Teams eine hohe Qualität an eigenem Nachwuchs bieten, um Talente nachhaltig an die Bundesliga-Mannschaften heranzuführen", kommentierte Eintracht-Präsident Peter Fischer den Zusammenschluss.