Frankfurt am Main

Keller zu Frankfurts Fusion: Weitere Clubs sollen folgen

17.06.2020, 19:17 Uhr | dpa

DFB-Präsident Fritz Keller hofft nach der beschlossenen Fußball-Fusion des 1. FFC Frankfurt mit Eintracht Frankfurt auf weitere Zusammenschlüsse dieser Art. "Es ist ein starkes Zeichen nicht nur für den Fußball in Frankfurt, sondern in ganz Deutschland. Ich hoffe, dass weitere Clubs dem Vorzeigemodell der beiden Frankfurter Vereine folgen und dadurch den Frauenfußball sportlich, gesellschaftlich und wirtschaftlich voranbringen", sagte Keller in einem Beitrag auf der Verbandshomepage des Deutschen Fußball-Bundes. Die beiden Clubs hatten die seit Monaten beschlossene Fusion an diesem Dienstag endgültig besiegelt.