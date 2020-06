"Starkes Zeichen"

Kunst gegen Rassismus – Friedensbrücke zeigt Hanau-Opfer

Ein Schild mit der Aufschrift "Hanau war kein Einzelfall" bei einer Anti-Rassismus-Demo: In Frankfurt haben Künstler nun ein besonderes Zeichen gegen Rassismus gesetzt. (Quelle: IPON/Archivbild/imago images)

Neun Menschen sind bei einem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau im Februar ums Leben gekommen. Nun sind ihre Gesichter auf der Frankfurter Friedensbrücke als Zeichen gegen Rassismus verewigt worden.

Die Friedensbrücke in Frankfurt am Main ist ein Ort für besondere Kunst. Immer wieder nutzen Sprayer der Graffiti-Szene sie als Bühne. Jetzt macht sie ihrem Namen aber alle Ehre. Künstler haben dort ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt.

Ferhat U., Mercedes K., Sedat G., Gökhan G., Hamza K., Kalojan V., Vili P., Said H. und Fatih S.: So lauten die Namen der Todesopfer des rassistischen Terroranschlags in Hanau im Februar dieses Jahres. Ihre Gesichter sind nun auf der Friedensbrücke verewigt worden, mit den Schriften "Rassismus tötet" und "niemals vergessen".

Frankfurter Friedensbrücke wird in Zukunft immer an die Todesopfer des Anschlags von #Hanau erinnern. #HanauWarKeinEinzellfall pic.twitter.com/yit4z8Jizg — Dîlan Karacadag (@Dilanee) June 17, 2020

Die Sprayer selbst tragen T-Shirts, bedruckt mit dem Hashtag #SayTheirName in Erinnerung an die Todesopfer. Nach dem Anschlag ging der Hashtag viral – mit dem Wunsch, dass sich die Berichterstattung nicht nur um den Täter und dessen Motiv, sondern viel mehr um die Verstorbenen dreht.

Erst vor wenigen Tagen sind die neun Opfer in Hanau geehrt worden. "Die posthum verliehene Auszeichnung ist auch gleichsam ein ewiges Mahnmal, wachsam zu bleiben und respektvoll miteinander zu leben", sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) der Mitteilung zufolge. Eine solche Tat dürfe sich nie wieder und nirgends auf der Welt wiederholen.

Die Stadt Frankfurt positioniert sich auf Twitter ganz klar gegen rechts und bewertet das Kunstwerk zu Ehren der neun Ermordeten als "tolle Aktion". Ebenso positiv reagieren auch andere Nutzer über die geteilten Bilder der Friedensbrücke: "Eine großartige Aktion!!! Gerne mehr davon!", schreibt einer und ein anderer mein: "Starkes Zeichen! Das ist Frankfurt!". Eine andere Nutzerin mahnt: "Das ist ein schönes und starkes Zeichen. Hoffentlich begegnen alle Menschen diesen Gesichtern mit Respekt".



Eine Journalistin aus Hanau teilte die Bilder der Kunstwerke mit den Worten, dass die Frankfurter Friedensbrücke in Zukunft immer an die Todesopfer des Anschlags von Hanau erinnern wird.