Frankfurt am Main

Über 50 000 Beratungen bei Verbraucherzentrale Hessen

22.06.2020, 15:09 Uhr | dpa

Mehr als 80 000 Menschen haben im vergangenen Jahr die Verbraucherzentrale Hessen um Rat und Hilfe gebeten. Wie aus dem am Montag in Frankfurt veröffentlichten Jahresbericht hervorgeht, gab es 2019 rund 50 000 Beratungen zu konkreten Themen wie Altersvorsorge, Energiesparen, Ernährung, Finanzen oder Gesundheit, davon allein mehr als 19 000 am Telefon.

Die Verbraucherzentrale habe sich als "wichtige Anlaufstelle für die hessischen Verbraucher positioniert", heißt es in dem Bericht. "Unser Ziel war es, Verbrauchern den Rücken zu stärken, ihnen zuverlässig Rat und Informationen anzubieten und für ihre Rechte zu kämpfen. Das ist uns immer wieder gelungen", bilanzierte Vorstand Philipp Wendt.

Im aktuellen Jahr hat die Corona-Pandemie die Beratungszahlen ersten Schätzungen zufolge noch einmal kräftig in die Höhe getrieben. Im Mai stieg die Zahl der Beratungsgespräche im Vergleich zum Vorjahresmonat um 70 Prozent. Die Verbraucher interessierten sich dabei vor allem für Fragen zum Reise- und Veranstaltungsrecht.