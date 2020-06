Frankfurt am Main

Galeria Karstadt Kaufhof schließt auch Sporthäuser in Hessen

22.06.2020, 16:42 Uhr | dpa

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof schließt nach Informationen der Gewerkschaft Verdi auch ihre vier Sporthäuser in Hessen. Betroffen seien in den Filialen Frankfurt, Hanau und Wiesbaden rund 200 Mitarbeiter, sagte ein Verdi-Sprecher am Montag in Frankfurt.

Bei der Filiale im Wiesbadener Luisenforum werde derzeit noch mit dem Vermieter verhandelt. Laut ver.di stünden die Chancen für ein Fortbestehen der Filiale allerdings schlecht. Das Unternehmen äußerte sich zunächst nicht.

Die Kette hatte in der vergangenen Woche bereits das Aus für 62 Warenhäuser verkündet, darunter auch vier Standorte in Hessen plus ein kleineres "Schnäppchencenter" in Gießen. Von den bundesweit 30 Filialen der Unternehmenstochter Karstadt Sports sollen 20 Geschäfte schließen.