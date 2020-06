Frankfurt am Main

Bouffier und Al-Wazir betonen Bedeutung der Lufthansa

22.06.2020, 20:11 Uhr | dpa

Drei Tage vor der außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa haben Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) die Bedeutung der wegen der Corona-Krise gefährdeten Airline betont. "Die Lufthansa ist für Hessen und die hessische Wirtschaft sehr wichtig. Nicht nur wegen des internationalen Drehkreuzes in Frankfurt, sondern auch als bedeutender Arbeitgeber", teilten beide Politiker am Montagabend mit.

"Mit dem Rettungspaket der Bundesregierung liegt nun etwas auf dem Tisch, das der Lufthansa und vor allem den vielen Beschäftigten eine Perspektive gibt." Bouffier und Al-Wazir appellierten daher an die Aktionäre, "in deren Händen nun die Zukunft eines der traditionsreichsten Unternehmen liegt, damit trotz der schwierigen Situation in der Luftverkehrsbranche eine gute Lösung gefunden wird".