Frankfurt am Main

Brand an Agentur für Arbeit: Polizei sucht Tatverdächtige

22.06.2020, 23:04 Uhr | dpa

Nach einem Brand an einem Gebäude der Agentur für Arbeit in der Frankfurter Innenstadt ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Das Feuer konnte am Montagabend schnell gelöscht werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Über das genaue Schadensausmaß und den Hergang war zunächst nichts bekannt. Laut Feuerwehr brannte auch eine Müllpresse. Die Polizei fahndete am Abend nach Tatverdächtigen. Dazu war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Am Brandort sicherten die Beamten Spuren.