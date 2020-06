Frankfurt am Main

Frankfurter Verkehrsgesellschaft informiert über Bauvorhaben

24.06.2020, 00:20 Uhr | dpa

Wie und wo wird das Frankfurter U-Bahn- und Straßenbahnnetz modernisiert? Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) und Michael Rüffer, Chef der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF), wollen am heute einen Überblick über die Bauvorhaben im zweiten Halbjahr geben. Geplant sei unter anderem eine große Baustelle in den Sommerferien am Platz der Republik, hieß es. Und: In den ersten sechs Monaten des Jahres seien trotz der Corona-Krise einige Bauvorhaben abgeschlossen worden.