Erste Zwischenbilanz zu Aufarbeitung des Awo-Skandals

25.06.2020, 02:03 Uhr | dpa

Wie schlimm ist der wirtschaftliche Schaden aus dem "Awo-Skandal" um Luxus-Dienstwagen, hohe Gehälter und Betrugsermittlungen beim Frankfurter Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt (Awo)? Zwar dauert die Aufarbeitung durch die neue Führung noch an. Über erste Ergebnisse informiert Petra Rossbrey, die Vorsitzende des Präsidiums mit dem Vorstand Gerhard Romen aber heute in Frankfurt. Anschließend wollen sie die bisherige Zwischenbilanz in der Sitzung des Sozialausschusses präsentieren.

Rossbrey war Mitte Februar in ihr Amt gewählt worden, auch der neue Vorstand ist erst seit einigen Monaten im Amt. Seit dem vergangenen Jahr ermittelt die Frankfurter Staatsanwaltschaft wegen Betrugs- und Untreueverdachts gegen mehrere Verdächtige. Die Stadt Frankfurt stellte ebenfalls Strafanzeige. Berichte über ungewöhnlich hohe Gehälter für einige Frankfurter Awo-Funktionäre und Luxus-Dienstwagen hatten für Kritik bei vielen Ehrenamtlern und beim Bundesvorstand gesorgt.