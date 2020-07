Frankfurt am Main

Entspannung oder Verschärfung? Aktuelle Arbeitsmarktzahlen

01.07.2020, 02:53 Uhr | dpa

Ist die Arbeitslosigkeit in Hessen in der Corona-Krise weiter gestiegen oder hat sich die Lage im Juni etwas entspannt? Aktuelle Zahlen gibt es heute von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA). In den vom "Lockdown" stark getroffenen Monaten April und Mai war die Zahl der Erwerbslosen sprunghaft angestiegen. Im Mai zählte die Arbeitsagentur 192 149 Frauen und Männer ohne Job in Hessen. Das waren 8,8 Prozent mehr als im April dieses Jahres und 29 Prozent mehr als im Mai 2019. Die Arbeitslosenquote kletterte binnen eines Monats um 0,4 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent.