Fraport rechnet mit deutlich weniger Passagierzahlen

03.07.2020, 11:01 Uhr | dpa

Eine Frau, die einen Mundschutz trägt, steht im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens in der Abflughalle vor einer großen Anzeigetafel. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Zu Beginn der Sommerferien in Hessen werden am Frankfurter Flughafen nur knapp ein Viertel der sonst üblichen Passagierzahlen erwartet. Für die ersten Ferientage werde mit jeweils 50 000 Fluggästen gerechnet, sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Fraport am Freitag. Im vergangenen Jahr seien es zu Ferienbeginn täglich zwischen 220 000 und 230 000 Menschen gewesen. Angeflogen werden etwa 175 bis 200 Reiseziele, etwa ein Viertel hiervon interkontinental.