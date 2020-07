Frankfurt am Main

Erneute Störung an Bahnübergang Nied

10.07.2020, 08:08 Uhr | dpa

Am Bahnübergang im Frankfurter Stadtteil Nied, an dem im Mai eine Fußgängerin bei offener Schranke von einem Zug erfasst worden war, gibt es erneut eine Störung an der Schranke. Nach Angaben der Deutschen Bahn besteht die technische Störung seit Donnerstagabend. Noch seien Techniker vor Ort, um die Schranke zu reparieren. Die Züge würden vorerst umgeleitet, sagte ein Bahn-Sprecher am Freitagmorgen. Anfang Mai war eine 16-Jährige an dem Bahnübergang bei offener Schranke von einem Zug getötet worden, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt.