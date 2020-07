Frankfurt am Main

Laufhäuser wollen Wiedereröffnung in Corona-Krise erreichen

16.07.2020, 01:27 Uhr | dpa

Mit einem "Tag der offenen" Tür setzen sich mehrere Laufhäuser im Frankfurter Bahnhofsviertel für ihre Wiedereröffnung in der Corona-Krise ein. So will das "Sex Inn" in der Taunusstraße heute ein Hygienekonzept vorstellen, wie es auf seiner Homepage mitteilte. Prostitutionsstätten müssen in Hessen seit Mitte März als "besonders infektionsträchtige Einrichtungen" geschlossen bleiben. Das Eroscenter Taunusstraße 26 wendet sich ab dem frühen Nachmittag an die Öffentlichkeit. Bundesweit nehmen Lauf- und Freudenhäuser an dem Aktionstag teil.

Anfang Juni hatte der Verwaltungsgerichtshof in Kassel den Antrag einer Bordellbetreiberin aus Offenbach abgelehnt, die sich gegen die Pandemie-Beschränkungen des Landes Hessen gewehrt und ein Hygienekonzept vorgelegt hatte. Die Schließung seien angesichts des "nach wie vor fragilen epidemiologischen Geschehens" sowie des für Bordelle typischerweise schnell wechselnden Aufenthalts von Personen gerechtfertigt und verhältnismäßig, befanden die Richter.