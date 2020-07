Frankfurt am Main

Hessisches Baugewerbe wirbt um Auszubildende

22.07.2020, 15:52 Uhr | dpa

Ein Mann spannt einen Blechstreifen zum Bearbeiten in den Schraubstock ein. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archiv/Symbolbild (Quelle: dpa)

Das Baugewerbe wirbt vor dem neuen Ausbildungsjahr um Lehrlinge. "Unsere Betriebe haben noch einige Plätze zu vergeben", erklärte Rainer von Borstel, Hauptgeschäftsführer des Verbandes baugewerblicher Unternehmer Hessen, am Mittwoch in Frankfurt. Die Zahl der ausbildungswilligen Betriebe sei in der Corona-Krise konstant. Die Braubranche, die kräftig vom Immobilienboom profitiert, habe alles getan, um Personal zu halten.

Dem Verband zufolge wurden 2019 in den hessischen Bau-Ausbildungszentren 634 Auszubildende im ersten Lehrjahr unterrichtet. Nun habe man erst 287 neue Lehrlinge für das kommende Ausbildungsjahr ab September verzeichnet. Viele Verträge würden aber erst im Juli oder August unterschrieben, betonte eine Verbandssprecherin: "Von daher sehen wir da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz so schwarz." Es sei aber noch Luft nach oben.