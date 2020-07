Frankfurt am Main

U-Bahn fährt Fußgänger an: Mann schwer verletzt

27.07.2020, 18:30 Uhr | dpa

Eine U-Bahn hat in Frankfurt an einer Haltestelle einen Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Der Fahrer der U-Bahn erlitt einen Schock, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der 23-Jährige an der oberirdischen Haltestelle im Stadtteil Heddernheim die Schienen, als die U-Bahn einfuhr und ihn erfasste. Polizeibeamte, die zufällig in der Nähe des Unfallortes waren, leisteten erste Hilfe. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.