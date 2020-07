Frankfurt am Main

Kultusminister Lorz besucht Schüler-Sommercamp

29.07.2020, 01:11 Uhr | dpa

Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) besucht heute Grundschüler in Frankfurt, die derzeit im Sommercamp lernen. Wegen der coronabedingten Schließung der Schulen und die Phase des Lernens zu Hause sei Unterrichtsstoff entgangen, der nicht überall ohne zusätzliche Hilfe nachgeholt werden könne, teilte das Ministerium mit. Deswegen gebe es in den Sommerferien 2020 in Hessen verschiedene Angebote, die Kinder und Jugendlichen fit für den Start ins neue Schuljahr machen sollten. Für die Sommercamps beispielsweise sind an 130 Schulen mehr als 7000 Schüler angemeldet.