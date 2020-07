Frankfurt am Main

Eintracht Frankfurt startet in die Saisonvorbereitung

29.07.2020, 02:11 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Fußballprofis von Eintracht Frankfurt beginnen heute die Vorbereitung auf die neue Saison. Mehr als 30 Spieler werden unter der Leitung von Chefcoach Adi Hütter das erste Mannschaftstraining nach der einmonatigen Sommerpause auf dem Platz absolvieren. Das erste Testspiel bestreitet die Eintracht am Samstag gegen den AS Monaco mit Trainer Niko Kovac, der von 2016 bis 2018 Coach in Frankfurt war.

Bereits am 6. August steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm: Die Frankfurter müssen beim FC Basel zum Europa-League-Rückspiel antreten. Die Hinpartie hatte die Eintracht mit 0:3 in der eigenen Arena verloren. Falls es den Hessen gelingen sollte, trotz des Rückstandes noch den Einzug ins Viertelfinale schaffen, würden sie in die bis zum 21. August laufende K.o.-Runde in vier Städten Nordrhein-Westfalens einziehen.

Beim ersten Training werden in Frankfurt werden neben Neuzugang Ragnar Ache auch die zurückgekehrten Leihspieler Aymen Barkok, Simon Falette, Dejan Joveljic, Tuta, Jetro Willems und Rodrigo Zalazar erwartet.