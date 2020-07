Frankfurt am Main

Verkehrszentrale wird 50: Digitalisierung immer wichtiger

29.07.2020, 03:10 Uhr | dpa

Aus diesem Raum am Frankfurter Flughafen wird der Verkehr auf den hessischen Autobahnen gesteuert: die Verkehrszentrale Hessen. In diesem Jahr jährt sich deren Gründung zum 50. Mal. Aus dem Kontrollraum im "House of Logistics and Mobility" (HOLM) werden bei Stau zusätzliche Fahrspuren freigegeben, bei Unfällen gesperrt und Geschwindigkeitsvorgaben gemacht. In den vergangenen Jahren spielte zunehmend die Digitalisierung eine Rolle bei der Lenkung des Verkehrs. Unter den hessischen Projekten war beispielsweise die erste Fahrt eines autonomen Lastwagens auf einer deutschen Autobahn vor zwei Jahren.

Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Chef der Verkehrsbehörde Hessen Mobil, Gerd Riegelhuth, wollen heute über aktuelle Entwicklungen informieren. Zum Jahresende geht die Zuständigkeit für die Autobahnen an den Bund über. Im HOLM wird dann die neue Verkehrszentrale Deutschland entstehen, die eine übergeordnete Rolle bei der Steuerung wahrnehmen und die Verkehrszentralen der Bundesländer vernetzen soll.