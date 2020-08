Frankfurt am Main

350 000 Euro Schaden nach Brand in Frankfurt

01.08.2020, 10:35 Uhr | dpa

Beim Brand in einer Frankfurter Gaststätte ist ein Schaden von etwa 350 000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Osthafen in der Nacht zum Samstag niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ihm zufolge wurde das Gebäude von den Flammen schwer beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittlungen sollten am Samstag beginnen. Die Feuerwehr war am Morgen noch damit beschäftigt, einzelne Glutnester zu löschen. Zeugen hatten am frühen Morgen die Einsatzkräfte alarmiert.