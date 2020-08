Frankfurt am Main

Kultursommergärten sollen Clubszene wiederbeleben

02.08.2020, 10:43 Uhr | dpa

Bühnenprogramm und Musik, Tanzen oder Chillen - das alles ist in Frankfurt vielleicht schon in wenigen Wochen möglich. Die Arbeit an den "Kultursommergärten", die Mitte August öffnen wollen, sind jedenfalls im Gang. "Mit der Idee gehen wir auf Clubbetreiber und Künstler zu", sagte der Frankfurter Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU). Gleichzeitig solle den Frankfurtern an bis zu vier verschiedenen Stellen in der Stadt ein schönes Programm geboten werden. "Das ist auch ein Zeichen an die Bevölkerung der Stadt, dass der Kulturmotor wieder angeworfen wird."

Robert Mangold, Geschäftsführer der Tiger-Palmen GmbH, spricht von bis zu 3000 Quadratmeter großen Flächen für bis zu 1000 Menschen. "Wir denken an vier Orte an drei Abenden", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Partnern gehörten unter anderem das Tanzhaus West und das Batschkapp. "Die Branche will nachweisen, dass sie Corona kann", betonte Mangold. Wenn die Kultursommergärten, deren Konzept mit dem Gesundheitsamt abgesprochen werde, erfolgreich seien, könne das auch eine Blaupause für eine Rückkehr zu mehr Normalität sein.

Sicheres Feiern auch in Corona-Zeiten - darauf kommt es den Clubbetreibern und der Stadt an, die öffentliche Flächen für das Projekt zur Verfügung stellen will. "Es wird ein reges Kommen und Gehen geben", hoffte Mangold. Und auch das Bühnenprogramm solle vom frühen Abend bis um Mitternacht verschiedene Zielgruppen und Geschmäcker ansprechen. Eine schnelle Umsetzung sei unproblematisch: "Wir sind ja gerade in einer Situation, in der Bühnentechniker und Materialien alle verfügbar sind."

Allerdings - der Weg zu den Kultursommergärten sei noch lang, schränkte Frank ein. "Da ist noch ein bisschen Arbeit fällig, bis das tatsächlich stattfindet. Und es kann natürlich sein, dass man aus Infektionsschutzgründen noch etwas skalieren muss." Zudem seien nicht nur Planungen der Stadt, sondern auch Gespräche mit dem Land nötig: "Wir können noch nicht den Stempel drauf machen, den haben wir noch gar nicht."