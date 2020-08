Frankfurt am Main

Frankfurt Opernplatz leert sich bereits vor Sperrstunde

02.08.2020, 11:04 Uhr | dpa

Menschen sitzen am Abend rund um den Brunnen vor der Alten Oper. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Quelle: dpa)

Zwei Wochen nach den Ausschreitungen in Frankfurt ist es auch in der Nacht zu Sonntag auf dem Opernplatz ruhig geblieben. Auch ein unangemeldeter Demonstrationszug gegen Rassismus mit 120 Menschen verlief friedlich, wie die Polizei mitteilte. Dieser hielt auf dem Weg vom Kaisersack zur Konstablerwache nur kurz am Opernplatz und löste sich bereits vor Mitternacht komplett auf. Der Opernplatz habe sich ohne Zwischenfälle geleert, schrieb die Polizei bei Twitter. Insgesamt sei die Zahl der feiernden Menschen vor der Oper zurückgegangen.

Vor zwei Wochen hatten Krawalle auf dem Opernplatz in Frankfurt für Aufsehen gesorgt, seitdem gilt an Wochenenden ab Mitternacht ein Betretungsverbot für den Opernplatz. Polizisten waren aus der Menge der Feiernden heraus mit Flaschen angegriffen worden. Mindestens fünf Beamte wurden nach Polizeieingaben verletzt, mehrere Polizeifahrzeuge beschädigt. Der Opernplatz hatte sich in den vergangenen Monaten auch angesichts der coronabedingten Schließung von Clubs und Diskotheken zur Freiluft-Partyzone entwickelt.