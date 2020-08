Frankfurt am Main

Nach Gasthaus-Brand in Frankfurt ist Ursache weiter unklar

03.08.2020, 15:13 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einer Frankfurter Gaststätte läuft die Suche nach der Ursache. Die Untersuchungen vor Ort hätten begonnen, ein Ergebnis gebe es aber bislang nicht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ob dem Lokal "Blaues Wasser" der Abriss drohe, müsse ein Statiker beurteilen. Bei dem Feuer im Osthafen war in der Nacht zum Samstag ein Schaden von etwa 350 000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand.