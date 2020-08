Frankfurt am Main

24-Jähriger wegen Autorennens in Frankfurt vor Gericht

05.08.2020, 03:27 Uhr | dpa

Wegen eines illegalen Autorennens in Frankfurt muss sich heute ein 24 Jahre alter Mann im Amtsgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge erreichte er mit seinem Wagen am Mainufer zwischenzeitlich ein Tempo von mehr als 100 Stundenkilometern, so dass ein Polizeiauto die Verfolgung zunächst aufgeben musste. Erst später konnte der Raser angehalten und überprüft werden. Der zweite Autofahrer entkam dagegen unerkannt. Das Gericht hat zunächst einen Verhandlungstag für den Prozess vorgesehen.