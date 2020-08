Frankfurt am Main

Prozess: Tödliche Messerstiche in Flüchtlingsunterkunft

06.08.2020, 02:23 Uhr | dpa

Wegen eines tödlichen Messerangriffs in einer Flüchtlingsunterkunft steht von heute an ein Mann in Frankfurt vor Gericht. Angeklagt vor dem Landgericht ist der 29 Jahre alter Pakistaner wegen Totschlags. Er soll im Februar 2018 einem 41 Jahre alten Landsmann und Mitbewohner in Bad Homburg aus nichtigem Anlass mehrmals in Hals und Lunge gestochen und ihn so tödlich verletzt haben. Nach der Tat war der Angeklagte zunächst nach Spanien geflüchtet. Im Dezember 2019 wurde er jedoch festgenommen und kam in Untersuchungshaft. Die Schwurgerichtskammer hat zunächst zwei Verhandlungstage terminiert.