Frankfurt am Main

Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten

06.08.2020, 13:54 Uhr | dpa

Einreisende aus Corona-Risikogebieten müssen sich von diesem Samstag an bei der Rückkehr nach Deutschland auf das Virus testen lassen. Wie die Anordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Frankfurter Flughafen umgesetzt wird, war am Donnerstag noch nicht klar. Zuerst müssten die zuständigen Landesbehörden tätig werden, sagte eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Fraport. Man sei über den genauen Prozess im Gespräch.

Der Frankfurter Flughafen sei "gut vorbereitet", sagte die Sprecherin. Schon jetzt bestehe die Möglichkeit, sich in zwei Zentren auf das Coronavirus testen zu lassen. "Die Infrastruktur steht bereits zur Verfügung." Die Kapazitäten könnten bei Bedarf auch erweitert werden. Laut Fraport kommen derzeit rund 16 000 Passagiere aus Risikogebieten pro Woche am Frankfurter Flughafen an.