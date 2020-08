Frankfurt am Main

Mann sticht auf Frau ein und wird festgenommen

11.08.2020, 11:23 Uhr | dpa

Mehrmals hat ein 44-Jähriger in Frankfurt mit einem Messer auf seine Frau eingestochen und sie verletzt. Der Mann habe sich am Montagabend mit seiner von ihm getrennt lebenden 52 Jahre alten Frau in deren Wohnung gestritten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dann habe er sie verletzt. Sie sei ins Krankenhaus gebracht worden. Der Mann sei zunächst aus der Wohnung geflohen, einige Stunden später aber zurückgekehrt. Er sei widerstandslos festgenommen worden.