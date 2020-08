Frankfurt am Main

Jury gibt preisverdächtigste Bücher des Jahres bekannt

18.08.2020, 02:17 Uhr | dpa

Wenn andere kulturelle Veranstaltungen ausfallen, steht Lesen hoch im Kurs. Heute wird bekanntgegeben, welche Bücher Chancen haben auf den Deutschen Buchpreis im Corona-Jahr 2020.

Die Jury hat 20 Titel für die sogenannte Longlist ausgewählt. Mitte September wird die Liste dann auf sechs Titel, die Shortlist, verkürzt. Der Sieger wird am Vorabend der Frankfurter Buchmesse verkündet, am 12. Oktober. Die Preisverleihung wird in diesem Jahr als Livestream gesendet, der traditionelle Festakt im Frankfurter Römer fällt aus.

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 jährlich den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Der Preis ist mit insgesamt 37 500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25 000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro.

Einen Rekord hat das Jahr 2020 schon gebrochen: Für den Deutschen Buchpreis wurden nach Angaben des Börsenvereins so viele Titel wie nie zuvor eingereicht. 120 deutschsprachige Verlage schickten insgesamt 187 Bücher ins Rennen. Jury-Sprecherin dieses Jahres ist Hanna Engelmeier vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen.