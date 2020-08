Frankfurt am Main

Jesiden-Prozess: Frau des Angeklagten sagt aus

18.08.2020, 03:10 Uhr | dpa

Im Prozess gegen ein mutmaßliches IS-Mitglied vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt sagt am heutigen Dienstag die damalige Frau des Angeklagten aus. Dem Iraker werden Kriegsverbrechen, Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Der Mann soll sich seit 2013 bei der Terrormiliz IS engagiert haben. Die Bundesanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen unter anderem vor, an der Versklavung der Minderheit der Jesiden beteiligt gewesen zu sein. In seinem eigenen Haushalt soll er eine jesidische Frau und ihre fünfjährige Tochter als Sklavinnen gehalten haben (Az.: 5-3 StE 1/20 - 4 - 1/20).

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe das Kind im Rahmen einer Bestrafung stundenlang bei großer Hitze an ein Fenster im Hof gefesselt. Das erschöpfte Kind sei an den Folgen dieser Strafe gestorben. Die aus Niedersachsen stammende damalige Frau von Taha Al J. ist vor dem OLG München ebenfalls wegen Mordes angeklagt. Sie wird beschuldigt, der Tat zugesehen und nichts unternommen zu haben. Im noch nicht abgeschlossenen Prozess gegen seine damalige Frau hat Al J. als Zeuge die Aussage verweigert. In seinem eigenen Verfahren hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.