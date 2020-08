Frankfurt am Main

Eintracht-Kapitän Abraham fällt verletzt aus

18.08.2020, 12:21 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss in der Saisonvorbereitung für unbestimmte Zeit auf Kapitän David Abraham verzichten. Der 34-jährige Argentinier hat sich eine Seitenbandzerrung im rechten Knie zugezogen, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Abraham erlitt die Verletzung am Montag im Training. Eine anschließende MRT-Untersuchung erbrachte die Diagnose. Der Innenverteidiger hatte in der vergangenen Saison wegen muskulärer Beschwerden und Rückenproblemen mehrere Pflichtspiele verpasst.