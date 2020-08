Frankfurt am Main

Weniger klassische Postfilialen im Saarland

20.08.2020, 12:54 Uhr | dpa

Die Post unterhält im Saarland immer mehr Filialen. Wie ein Sprecher des Logistikkonzerns in Frankfurt 25 Jahre nach dem Beginn des Regelbetriebs der Partnerfilialen mitteilte, gab es im Land bis Ende 2019 insgesamt 326 Niederlassungen. 20 Jahre zuvor waren es noch 219 Standorte gewesen. Zu den Standorten zählen allerdings nicht nur klassische Postfilialen, sondern auch 101 DHL-Paketshops sowie 30 sogenannte Packstationen.

Die DHL-Paketshops sind dem Sprecher zufolge die "abgespeckte Variante" der Postfilialen, in denen weniger Leistungen verfügbar sind. Nicht an jedem Paketshop könnten beispielsweise Briefe abgegeben oder Postbank-Dienstleistungen in Anspruch genommen werden. Die Öffnungszeiten der Filialen weitete die Post in den vergangenen 20 Jahren aus. Waren es nach Angaben des Konzerns 1999 noch 37,4 Stunden pro Woche gewesen, stieg die Zahl bis Ende 2019 auf 47,7 Stunden.