Wegen Corona-Krise

Frankfurter Bahnhofsviertelnacht in diesem Jahr nur digital

21.08.2020, 08:29 Uhr | dpa

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) blickt in die Kamera (Archivbild): Die Bahnhofsviertelnacht findet wegen Corona dieses Jahr digital statt. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

Die alljährliche Bahnhofsviertelnacht im August hat ihren festen Platz im Veranstaltungskalender der Mainmetropole: Im Corona-Jahr 2020 allerdings findet sie digital statt.

Die Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt kann dieses Jahr wegen der Corona-Krise nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen wird sie ins Internet verlegt. So können auch Couch-Potatoes einen "Spaziergang" durch den kleinsten Stadtteil Frankfurts machen. Auf der Webseite der Veranstaltung werden die rund 50 Gastronomen, Unternehmer, Künstler und Einrichtungen aus dem Quartier vorgestellt, die sonst bei der Bahnhofsviertelnacht ihre Türen für Gäste öffnen.

Im vergangenen Jahr waren rund 45.000 Menschen in das Rotlicht- und Szeneviertel gekommen. "Das Bahnhofsviertel ist ein Stadtteil mit einem besonderen Flair, er ist bunt, vielfältig und einzigartig", sagte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). "Auch online können wir rund um den Hauptbahnhof vieles entdecken und uns für die Zeit nach der Pandemie inspirieren lassen."

In dem gut einstündigen Video werden außer Szenewirten und Künstlern auch soziale Einrichtungen wie die Bahnhofsmission und das Weser5 Diakoniezentrum vorgestellt, die in den vergangenen Monaten besonders die Auswirkungen der Corona-Krise auf arme Menschen, Wohnungslose und Drogenabhängige beobachtet haben. "Wir haben die Corona-Zeit bis jetzt als eine Zeit erlebt, in der wir sehr viel Solidarität erfahren haben", sagte etwa Jürgen Mühlfeld, Leiter des Diakoniezentrums, und berichtete von Flugbegleiterinnen, die während ihrer Kurzarbeit das Zentrum unterstützt hätten.

Viertel der Kontraste

Die Bahnhofsviertelnacht ist für ihn eine Möglichkeit der Begegnung in einem Viertel der Kontraste: "Mein Bahnhofsviertel ist vielfältig und bunt. Ein Ort, wo Arm und Reich sich begegnet: Obdachlose und Banker, Drogenabhängige und Touristen."

Handwerker und Gastronomen, Geschäftsinhaber und Kreative teilen in der digitalen Bahnhofsviertelnacht eine Hoffnung: Dass es 2021 wieder eine ganz normale Bahnhofsviertelnacht geben wird, mit Menschengedränge und einer langen Nacht zwischen Lebensmitteln aus aller Welt in der Münchner Straße und dem Rotlicht der Elbestraße.