Wegen Corona: Landgericht sucht nach Ausweichquartieren

21.08.2020, 13:13 Uhr | dpa

Das Landgericht Frankfurt ist wegen der coronabedingten Abstands- und Hygieneregeln auf der Suche nach auswärtigen Verhandlungssälen. Spätestens, wenn im kommenden Jahr ein großes Steuerstrafverfahren gegen etliche Angeklagte mit entsprechend großem öffentlichen Interesse beginnen werde, könne nicht mehr in den angestammten Justizgebäuden im Frankfurter Gerichtsviertel verhandelt werden, sagte Gerichtspräsident Wilhelm Wolf am Freitag. Darüber hinaus kämen Zivilprozesse mit mehr als 40 Beteiligten auf die Justiz zu, bei denen in den derzeitigen Sälen die Abstände ebenfalls nicht einzuhalten seien.

Neben diversen Bürgerhäusern komme als Ausweichort auch die Haftanstalt in Frankfurt-Preungesheim in Betracht. In der damals eigens umgebauten Kantine war bereits vor mehr als 30 Jahren das Hochsicherheitsverfahren gegen einen Flugzeugentführer geführt worden.