Zunächst für zwei Wochen

Frankfurt führt Maskenpflicht an Schulen ein

24.08.2020, 13:16 Uhr | dpa

Schüler auf dem Pausenhof tragen Masken (Archivbild): In Frankfurt ist wegen steigender Infektionszahlen die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen eingeführt worden. (Quelle: Patrick Scheiber/imago images)

Steigende Zahlen von Neuinfektionen und teils ganze Klassen in Quarantäne – auch die zweite Schulwoche nach den Sommerferien beginnt in Frankfurt unter Corona-Vorzeichen. Jetzt wurde die Maskenpflicht eingeführt.

In Frankfurt tritt von diesem Montag an eine Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen in Kraft. Sie soll zunächst für zwei Wochen gelten und helfen, die Pandemie einzudämmen. Wenn die Abstandsregel von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, sollen die Schüler Masken tragen. Öffentliche Versammlungen von mehr als 250 Personen würden zudem zunächst nicht mehr genehmigt. Frankfurt hatte die Schwelle von 25 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche erreicht.

Auch Offenbach und Hanau verzeichnen stark steigende Infektionszahlen mit über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Hanau will an diesem Montag mit dem Main-Kinzig-Kreis über Gegenmaßnahmen beraten, nachdem Offenbach bereits am Freitag wieder Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Sperrstunde für die Gastronomie beschlossen hatte.