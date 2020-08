Frankfurt am Main

Zweite Schulwoche unter Corona-Vorzeichen beginnt

24.08.2020, 05:58 Uhr | dpa

Steigende Zahlen von Neuinfektionen und teils ganze Klassen in Quarantäne - auch die zweite Schulwoche nach den Sommerferien beginnt in Hessen unter Corona-Vorzeichen. In Frankfurt tritt von diesem Montag an eine Maskenpflicht an allen weiterführenden Schulen in Kraft. Sie soll zunächst für zwei Wochen gelten und helfen, die Pandemie einzudämmen. Vor allem in den Städten im Rhein-Main-Gebiet hatten die Corona-Neuinfektionen zuletzt weiter zugenommen. Hessenweit stiegen sie am Sonntag um 178 Fälle. In Offenbach und Hanau wurde in den vergangenen Tagen jeweils die kritische Schwelle von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner deutlich überschritten. Hanau will an diesem Montag mit dem Main-Kinzig-Kreis über Gegenmaßnahmen beraten, nachdem Offenbach bereits am Freitag wieder Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Sperrstunde für die Gastronomie beschlossen hatte.