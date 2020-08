Frankfurt am Main

Jüdisches Museum stellt Programm bis Neueröffnung vor

25.08.2020, 03:17 Uhr | dpa

Mit neuen Veranstaltungen und einem Pop-up-Angebot will das Jüdische Museum Frankfurt während der andauernden Umbauphase seinen Besuchern die Zeit bis zur Neueröffnung füllen. Museumsdirektorin Mirjam Wenzel und die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) stellen heute das Programm für diese Zeit vor. So will das Museum mit einem Pop-up Projekt "Bus der Zukunft" vom 25. bis 29. August 2020 an fünf Standorten in Frankfurt/Main Station machen. Zusammen mit dem Sozialaktivisten Shai Hoffmann gehe das Museum aktuellen gesellschaftlichen Fragen auf die Spur und wage den Blick in die Zukunft, hieß es in der Ankündigung.

Mitte September soll zudem eine neue Veranstaltungsreihe mit dem TV-Moderator und Philosophen Michel Friedman beginnen. Außerdem soll es Informationen über den Launch der Online-Sammlung geben.

Das 1988 eröffnete Museum ist das älteste eigenständige jüdische Museum in Deutschland.