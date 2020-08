Uhren und Schmuck weg

"Größerer" Einbruch bei Juwelier in der Frankfurter Innenstadt

25.08.2020, 09:29 Uhr | dpa

Blaulicht auf einem Polizeiwagen (Symbolbild): In Frankfurt ist in einen Juwelier eingebrochen worden. (Quelle: Huebner/imago images)

Bei einem Juwelier in der Frankfurter Innenstadt ist eingebrochen worden. Die Polizei sprach von einem "größeren Einbruch".

In der Nacht zu Dienstag ist in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Frankfurt eingebrochen worden. Details zur Beute konnte die Polizei zunächst noch nicht machen. Den Angaben zufolge sind Uhren und Schmuck gestohlen worden. Menschen wurden nicht verletzt.



Wie die Einbrecher in den Juwelierladen gelangten, steht demnach noch nicht fest. Sprengstoff sei nicht gefunden worden. Auch auf die Täter gibt es laut Polizei noch keine Hinweise.