Frankfurt am Main

Frankfurts Basketballer starten am Dienstag in Vorbereitung

26.08.2020, 16:06 Uhr | dpa

Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Frankfurter Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners beginnt am 1. September mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Dies teilte der Verein am Mittwoch mit. Das erste Testspiel werden die Hessen demnach am 13. September gegen den Ligakonkurrenten aus Göttingen bestreiten.

Nach zwei Testspielen gegen Bayreuth (20./24. September) und einem Vergleich mit Würzburg (29. September) folgt am 3./4. Oktober ein Vorbereitungsturnier in Hagen, wo neben dem Gastgeber auch die Bundesligarivalen Gießen 46ers und Telekom Baskets Bonn dabei sind. Die Saison-Generalprobe soll am 11. Oktober mit einem Testspiel gegen die Crailsheim Merlins steigen.

Aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden voraussichtlich alle Spiele vor leeren Rängen ausgetragen. "Ich habe mich sehr bewusst entschieden, in diesem Jahr in der Saisonvorbereitung nur gegen Bundesligateams anzutreten und nur in Deutschland zu spielen. Es gilt auch weiterhin, das Risiko für unsere Spieler zu minimieren", sagte Skyliners-Trainer Sebastian Gleim.