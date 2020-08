Frankfurt am Main

Brüder nach lebensgefährlicher Messerattacke vor Gericht

27.08.2020, 03:23 Uhr | dpa

Paragrafen-Symbole sind an Türgriffen am Eingang zu einem Gericht zu sehen. Foto: Oliver Berg/dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in der Frankfurter Innenstadt stehen von heute an zwei 18 und 20 Jahre alte Brüder vor dem Landgericht Frankfurt. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Zu der Tat kam es im April 2019 an der Konstablerwache bei einer Auseinandersetzung zwischen den Brüdern und dem 27 Jahre alten Kontrahenten. Nach Schlägen und Tritten wurde das Opfer achtmal am ganzen Körper von Messerstichen getroffen. Die Männer hörten laut Anklage erst auf, als Passanten dazwischen gingen (Az.: 4790 Js 222129/19). Die Jugendstrafkammer hat fünf Verhandlungstermine bis Mitte September terminiert.