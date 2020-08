Frankfurt am Main

Virologin neu bei Podcast "Coronavirus-Update" dabei

27.08.2020, 13:29 Uhr | dpa

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek wird regelmäßiger Gesprächsgast des preisgekrönten NDR-Podcast "Coronavirus-Update". Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mit. Ciesek und der Berliner Virologe Christian Drosten, der am Dienstag aus der Sommerpause zurückkehrt, wechselten sich künftig im Gespräch mit NDR-Info-Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig wochenweise ab.

Die Virologin und Internistin Ciesek arbeitet an Medikamenten gegen Covid-19: "Da ich mehrere Jahre als Internistin gearbeitet habe, kenne ich auch die praktischen Fragen der klinischen Patientenversorgung. Ich freue mich darauf, eine Brücke zwischen diesen beiden Fachgebieten zu schlagen und so für die Hörer einen Beitrag zum besseren Verständnis rund um Sars-CoV-2 zu leisten." Am 8. September wird die Professorin für Medizinische Virologie der Frankfurter Goethe-Universität erstmals im Podcast von NDR Info zu hören sein.

Das "Coronavirus-Update", das es seit Ende Februar gibt, war im Juni in die Sommerpause gegangen. Der erfolgreiche Podcast wurde mit dem Grimme Online Award und dem Preis der Bundespressekonferenz ausgezeichnet. "Mehr als 60 Millionen Abrufe des "Coronavirus-Update" zeigen, dass die Hörerinnen und Hörer die differenzierten und ausführlichen Informationen im Podcast sehr schätzen. Wir freuen uns, dass wir dieses besondere Format nach der Sommerpause fortsetzen und weiterentwickeln können", sagte laut Mitteilung Norbert Grundei, der Leiter des Audio-Labs Think Radio, das den Podcast entwickelt hat.