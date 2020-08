Frankfurt am Main

Fischer: Mündige Sportler können "ganz viel bewegen"

29.08.2020, 10:09 Uhr | dpa

Eintracht Frankfurts Vereinspräsident Peter Fischer plädiert angesichts der jüngsten Proteste in den USA gegen Rassismus und Diskriminierung für mutige und meinungsstarke Athleten. "Wir müssen in den Verbänden und auch bei den Verantwortlichen einfach anerkennen, dass wir mündige Sportler haben und dass mündige Sportler ganz viel bewegen können", sagte der langjährige Chef des hessischen Fußball-Bundesligisten in einem Sky-Interview.

Eine Vorbildrolle hätten diese Sportler vor allem "bei denen die hier heranwachsen, die sie mit großen Augen bewundern, die nach Autogrammen laufen, die die Bilder sammeln, die in ihren Panini- Heftchen einkleben und stolz sind, wenn sie ihre Idole zusammen haben", meinte Fischer. Die Athleten hätten da eine größere Überzeugungskraft als beispielsweise Funktionäre. "Da wird immer ein Idol, eine große Sportlerin oder Sportler viel mehr Kraft haben und viel mehr Sympathie und Solidarität auslösen", sagte der 64-Jährige.

Öffentliche politische Botschaften auf dem Fußballplatz sollte man nicht verbieten oder bestrafen, forderte Fischer. "Ich denke, da sind wir auf dem vollkommen falschen Weg. Da haben wir noch verdammt viel zu tun", sagte der Frankfurter Clubchef dem TV-Sender.

In den USA hat die Welle des Protests gegen Polizeigewalt und Rassismus inzwischen historisches Ausmaß erreicht. Ausgelöst vom Playoff-Boykott der Basketballer aus Milwaukee breitete sich der Widerstand über alle großen Ligen des nationalen Profisports aus. So setzten die Clubs mit überraschenden Spielabsagen Zeichen.